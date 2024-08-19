Российские военные в ходе проведения спецоперации (СВО) освободили один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово (украинское название — Зализное) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также за минувшие сутки было нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье в ДНР. Наши военные отразили восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" украинской Нацполиции. Суточные потери войск киевского режима в зоне работы группировки "Центр" составили более 495 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, 152-мм установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 122-мм гаубица Д-30.