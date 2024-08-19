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19 августа, 10:36

Российские войска освободили Артёмово в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населённый пункт Артёмово в ДНР

Российские военные в ходе проведения спецоперации (СВО) освободили один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово (украинское название — Зализное) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобождён один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также за минувшие сутки было нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье в ДНР. Наши военные отразили восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" украинской Нацполиции. Суточные потери войск киевского режима в зоне работы группировки "Центр" составили более 495 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, 152-мм установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 122-мм гаубица Д-30.

Также Life.ru сообщал, что нашим бойцам удалось освободить железодорожную станцию Выемка в ДНР. Это заслуга подразделений группировки войск "Юг", которые также за прошедшие сутки смогли улучшить тактическое положение.

Появилось видео удара возмездия по украинскому ЗРК, который обстреливал Белгородчину
Появилось видео удара возмездия по украинскому ЗРК, который обстреливал Белгородчину
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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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