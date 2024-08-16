"С нами вся Россия! Мы выстоим!" Смирнов оценил условия размещения курян в одном из ПВР

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов посетил пункт временного размещения (ПВР) в Золотухинском районе. Там находятся куряне, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов посетил ПВР в регионе. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

"Этот ПВР рассчитан на 2 000 человек, имеются столовая и палатки для приёма пищи, с запасом еды минимум на 10 дней. Обсудили с земляками текущие потребности. По организации быта особых вопросов не возникает. Все с нетерпением ждут возможности вернуться в свои дома", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Врио главы региона отметил, что в ПВР хватает необходимого оборудования и лекарств для помощи жителям, включая тех, кто имеет хронические заболевания. Смирнов обратил внимание на курян с сахарным диабетом. По его словам, для них постоянно поступают нужные лекарства и организовывается питание с учётом медицинских показаний.

Также Смирнов указал на то, что в ПВР размещены вольеры с домашними животными со специальным кормом. Кроме того, врио главы региона пообщался с детьми. Он пообещал решить вопрос с футбольными мячами, которые у него попросили мальчики. Смирнов поручил региональному министерству спорта отправить в ПВР тренеров, которые могли бы проводить занятия с детьми.