"С нами вся Россия! Мы выстоим!" Смирнов оценил условия размещения курян в одном из ПВР
Врио главы Курской области Алексей Смирнов посетил ПВР в Золотухинском районе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов посетил пункт временного размещения (ПВР) в Золотухинском районе. Там находятся куряне, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов посетил ПВР в регионе. Видео © Telegram / Алексей Смирнов
"Этот ПВР рассчитан на 2 000 человек, имеются столовая и палатки для приёма пищи, с запасом еды минимум на 10 дней. Обсудили с земляками текущие потребности. По организации быта особых вопросов не возникает. Все с нетерпением ждут возможности вернуться в свои дома", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Врио главы региона отметил, что в ПВР хватает необходимого оборудования и лекарств для помощи жителям, включая тех, кто имеет хронические заболевания. Смирнов обратил внимание на курян с сахарным диабетом. По его словам, для них постоянно поступают нужные лекарства и организовывается питание с учётом медицинских показаний.
Также Смирнов указал на то, что в ПВР размещены вольеры с домашними животными со специальным кормом. Кроме того, врио главы региона пообщался с детьми. Он пообещал решить вопрос с футбольными мячами, которые у него попросили мальчики. Смирнов поручил региональному министерству спорта отправить в ПВР тренеров, которые могли бы проводить занятия с детьми.
"Сейчас Курская область получает помощь со всей страны. Лагерь, который я посетил, организован Правительством Москвы. Благодарю руководство столицы и московских газовиков за помощь. С нами вся Россия! Мы выстоим!", — подчеркнул Смирнов.
Напомним, что бои в приграничных районах России идут с 6 августа. Войска ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. Однако по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов напомнил, что кризис в связи с украинской атакой ещё не преодолён. Однако противник понял — курян не сломить, подчеркнул политик. Смирнов дополнил, что на защиту области встала вся Россия: гуманитарные грузы до сих пор идут со всех регионов.