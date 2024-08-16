Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Смирнов от имени всех курян лично поблагодарил маму бойца-героя

Глава Курской области Смирнов позвонил из госпиталя и поблагодарил маму бойца РФ

16 августа, 10:03
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов позвонил маме бойца ВС РФ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов позвонил маме бойца ВС РФ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов посетил госпиталь, где проходят лечение российские военнослужащие. Во время визита он позвонил маме одного из бойцов и от лица всех курян поблагодарил её за воспитание мужественного сына-героя. Видео политик разместил у себя в телеграм-канале.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов позвонил маме бойца ВС РФ со словами благодарности. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

"В госпитале, где проходят лечение раненые бойцы, которые встали на пути врага, с честью обороняли государственную границу России, помогали нам эвакуировать мирных жителей, созвонился с мамой одного из воинов. От имени всех курян поблагодарил её и в её лице всех мам этих ребят за воспитание достойных защитников Отечества", — написал чиновник.

Новый герой Курска: "Боец-невидимка" в одиночку уничтожил украинскую БМП под носом у солдат ВСУ
Новый герой Курска: "Боец-невидимка" в одиночку уничтожил украинскую БМП под носом у солдат ВСУ

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов напомнил, что кризис в связи с украинской атакой на приграничные районы Курской области ещё не преодолён. Однако противник понял — курян не сломить, подчеркнул политик. Он отметил, что на защиту области встала вся Россия: гуманитарные грузы до сих пор идут со всех регионов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!