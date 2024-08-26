Подкрепление разбито, минус 6200 боевиков: Минобороны доложило о ситуации в Курской области на 26 августа
МО РФ: Общие потери ВСУ в боях в Курской области превысили 6200 военнослужащих
Общие потери Украины за время боевых действий на территории Курской области превысили 6200 военнослужащих, а также десятки танков и другой боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке за 26 августа.
«Противник потерял более 6 200 военнослужащих, 73 танка, 33 БМП, 61 бронетранспортеёр, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия, 5 установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и один MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 2 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, в том числе 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77», — перечислили в ведомстве.
Также за минувшие сутки российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. Помтмо этого, сорваны атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Кремяное, Малая Локня, Нечаев, Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка. В Минобороны добавили, что операция по уничтожению подразделений украинской армии в Курской области продолжается.
Параллельно Российская армия наносит массированный ракетный удар по объектам энергетики и ВПК на Украине. Взрывы фиксировались во многих украинских городах. Сопротивление считает, что целями этого удара были места дислокации иностранных наёмников и ангары с истребителями F-16, которые были недавно переданы Киеву. Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях, а Зеленский назвал атаку «одной из самых крупных». В Госдуме же анонсировали продолжение.
Минобороны России