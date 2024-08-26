Подкрепление разбито, минус 6200 боевиков: Минобороны доложило о ситуации в Курской области на 26 августа

Общие потери Украины за время боевых действий на территории Курской области превысили 6200 военнослужащих, а также десятки танков и другой боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке за 26 августа.

«Противник потерял более 6 200 военнослужащих, 73 танка, 33 БМП, 61 бронетранспортеёр, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия, 5 установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и один MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 2 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, в том числе 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77», — перечислили в ведомстве.