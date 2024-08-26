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26 августа, 09:53

В Госдуме анонсировали продолжение сегодняшнего «‎удара возмездия» по Украине

Картаполов: Сегодняшний удар является ответом на провокацию ВСУ под Курском

Сегодняшняя массированная атака российских войск по объектам энергетики и ВПК на территории Украины является ответом на провокационную операцию ВСУ в Курской области. ВС РФ будет продолжать, заявил в беседе с Life.ru глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, сегодняшний удар российской армии по Украине — это в том числе ответ на провокацию ВСУ в Курской области, и у него будет продолжение.

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Российская армия обрушила на Украину массированный ракетный удар. Взрывы фиксировались во многих украинских городах. Сопротивление считает, что целями этого удара были места дислокации иностранных наёмников и ангары с истребителями F-16, которые были недавно переданы Киеву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Александр Юнашев
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