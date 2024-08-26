В Госдуме анонсировали продолжение сегодняшнего «‎удара возмездия» по Украине

Сегодняшняя массированная атака российских войск по объектам энергетики и ВПК на территории Украины является ответом на провокационную операцию ВСУ в Курской области. ВС РФ будет продолжать, заявил в беседе с Life.ru глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, сегодняшний удар российской армии по Украине — это в том числе ответ на провокацию ВСУ в Курской области, и у него будет продолжение.