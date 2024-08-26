В Госдуме анонсировали продолжение сегодняшнего «удара возмездия» по Украине
Картаполов: Сегодняшний удар является ответом на провокацию ВСУ под Курском
Сегодняшняя массированная атака российских войск по объектам энергетики и ВПК на территории Украины является ответом на провокационную операцию ВСУ в Курской области. ВС РФ будет продолжать, заявил в беседе с Life.ru глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По словам Картаполова, сегодняшний удар российской армии по Украине — это в том числе ответ на провокацию ВСУ в Курской области, и у него будет продолжение.
Российская армия обрушила на Украину массированный ракетный удар. Взрывы фиксировались во многих украинских городах. Сопротивление считает, что целями этого удара были места дислокации иностранных наёмников и ангары с истребителями F-16, которые были недавно переданы Киеву.
Shutterstock / FOTODOM / shakim888