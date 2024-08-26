Ангар с F-16 и поляки: Подполье узнало цели одного из самых массированных ударов по Украине

В Киеве прогремело порядка десяти взрывов, во Львове целью стали пункты дислокации польских наёмников, удары нанесены и по Ивано-Франковску, где спрятано два истребителя F-16. Предварительные детали ударов возмездия по Украине 26 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«‎Продолжаются прилёты. В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города. Львов – гоняют иностранцев, в смысле — поляков" , – написал он и пообещал предоставить больше подробностей после возобновления подачи электричества.

По его словам, удары наносятся не только по объектам энергетики. Так, в Ивано-Франковске мог быть атакован ангар с недавно привезённой техникой. По сведениям сопротивления, взрывы раздались в направлении места, где спрятали два F-16. В Волыни удар пришёлся на расположение ВСУ, а в Одессе – на подстанцию, добавил Лебедев.