Ангар с F-16 и поляки: Подполье узнало цели одного из самых массированных ударов по Украине
Подполье заявило, что в Ивано-Франковске мог быть атакован ангар с F-16
В Киеве прогремело порядка десяти взрывов, во Львове целью стали пункты дислокации польских наёмников, удары нанесены и по Ивано-Франковску, где спрятано два истребителя F-16. Предварительные детали ударов возмездия по Украине 26 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Продолжаются прилёты. В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города. Львов – гоняют иностранцев, в смысле — поляков", – написал он и пообещал предоставить больше подробностей после возобновления подачи электричества.
По его словам, удары наносятся не только по объектам энергетики. Так, в Ивано-Франковске мог быть атакован ангар с недавно привезённой техникой. По сведениям сопротивления, взрывы раздались в направлении места, где спрятали два F-16. В Волыни удар пришёлся на расположение ВСУ, а в Одессе – на подстанцию, добавил Лебедев.
Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника.
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