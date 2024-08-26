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Регион
26 августа, 06:28
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Ангар с F-16 и поляки: Подполье узнало цели одного из самых массированных ударов по Украине

Подполье заявило, что в Ивано-Франковске мог быть атакован ангар с F-16

В Киеве прогремело порядка десяти взрывов, во Львове целью стали пункты дислокации польских наёмников, удары нанесены и по Ивано-Франковску, где спрятано два истребителя F-16. Предварительные детали ударов возмездия по Украине 26 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«‎Продолжаются прилёты. В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города. Львов – гоняют иностранцев, в смысле — поляков", – написал он и пообещал предоставить больше подробностей после возобновления подачи электричества.

По его словам, удары наносятся не только по объектам энергетики. Так, в Ивано-Франковске мог быть атакован ангар с недавно привезённой техникой. По сведениям сопротивления, взрывы раздались в направлении места, где спрятали два F-16. В Волыни удар пришёлся на расположение ВСУ, а в Одессе – на подстанцию, добавил Лебедев.

Атака на Саратов отозвалась мощными взрывами по всей Украине, под ударом аэропорт Киева
Атака на Саратов отозвалась мощными взрывами по всей Украине, под ударом аэропорт Киева

Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника.

Обложка ©

Flickr / ahlynk

Андрей Бражников
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