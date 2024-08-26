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Регион
26 августа, 04:39

Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх

ТАСС: Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратовскую область

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратовскую область. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, одна из пострадавших — женщина, которая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Ещё троим помощь была оказана на месте.

Прилёт и взрыв: Момент атаки БПЛА на многоэтажку в Энгельсе попал на видео
Прилёт и взрыв: Момент атаки БПЛА на многоэтажку в Энгельсе попал на видео

Напомним, что обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай». В результате происшествия есть пострадавшие, одна из них находится в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В Энгельсе части дрона влетели в крышу дома на улице Пушкина, там обошлось без пострадавших. По данным Минобороны, в регионе сбили девять БПЛА.

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Telegram / Роман Бусаргин

Оксана Попова
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