Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратовскую область. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, одна из пострадавших — женщина, которая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Ещё троим помощь была оказана на месте.