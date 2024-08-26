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26 августа, 04:14

Прилёт и взрыв: Момент атаки БПЛА на многоэтажку в Энгельсе попал на видео

Момент прилёта БПЛА по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

Момент прилёта беспилотника по жилому дому на улице Пушкина в Энгельсе попал на видео. Кадры появились в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент прилёта беспилотника по жилому дому на улице Пушкина в Энгельсе. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что БПЛА с характерным ему жужжанием летит прямо на дом, после попадания в который, взрывается. Повреждения получила крыша здания и квартира на верхнем этаже, также осколками посекло десятки машин на парковке рядом с многоэтажкой.

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Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай». В результате происшествия есть пострадавшие, одна из них находится в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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