Прилёт и взрыв: Момент атаки БПЛА на многоэтажку в Энгельсе попал на видео
Момент прилёта БПЛА по многоэтажке в Энгельсе попал на видео
Момент прилёта беспилотника по жилому дому на улице Пушкина в Энгельсе попал на видео. Кадры появились в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Момент прилёта беспилотника по жилому дому на улице Пушкина в Энгельсе. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованных кадрах видно, что БПЛА с характерным ему жужжанием летит прямо на дом, после попадания в который, взрывается. Повреждения получила крыша здания и квартира на верхнем этаже, также осколками посекло десятки машин на парковке рядом с многоэтажкой.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай». В результате происшествия есть пострадавшие, одна из них находится в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Telegram / SHOT