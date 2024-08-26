Прилёт и взрыв: Момент атаки БПЛА на многоэтажку в Энгельсе попал на видео

Момент прилёта беспилотника по жилому дому на улице Пушкина в Энгельсе попал на видео. Кадры появились в распоряжении телеграм-канала SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что БПЛА с характерным ему жужжанием летит прямо на дом, после попадания в который, взрывается. Повреждения получила крыша здания и квартира на верхнем этаже, также осколками посекло десятки машин на парковке рядом с многоэтажкой.