В Саратове пострадавшая при атаке БПЛА женщина находится в тяжёлом состоянии

Пострадавшая при атаке БПЛА на Саратов женщина находится в тяжёлом состоянии. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, врачи борются за её жизнь.

Жильцам повреждённого в Саратове дома будет оказана помощь. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

«В результате атаки беспилотников частично повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжёлом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за её жизнь. Остальным оказана помощь на месте», — написал он в телеграм-канале.

БПЛА повредил ЖК "Волга Скай" в Саратове. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин