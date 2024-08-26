В Саратове пострадавшая при атаке БПЛА женщина находится в тяжёлом состоянии
Губернатор Бусаргин: Врачи борются за жизнь женщины после атаки БПЛА на Саратов
Фото с места падения обломков БПЛА в Саратове, которые повредили жилой дом. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Пострадавшая при атаке БПЛА на Саратов женщина находится в тяжёлом состоянии. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, врачи борются за её жизнь.
Жильцам повреждённого в Саратове дома будет оказана помощь. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
«В результате атаки беспилотников частично повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжёлом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за её жизнь. Остальным оказана помощь на месте», — написал он в телеграм-канале.
БПЛА повредил ЖК "Волга Скай" в Саратове. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Вместе с этим Бусаргин добавил, что жильцам пострадавшего дома будет оказана вся необходимая помощь. Ущерб будет оценён специалистами.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай».