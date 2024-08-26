Два человека госпитализированы с ожогами после атаки БПЛА в Саратове
SHOT: Два человека пострадали после атаки БПЛА на ЖК «Волга Скай» в Саратове
Высотка в Саратове, куда попали обломки БПЛА. Обложка © ЧП Саратов
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоэтажку «Волга Скай» в Саратове. По информации SHOT, они госпитализированы в тяжёлом состоянии с ожогами и осколочными ранениями.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области ранее сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.