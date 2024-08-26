Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

В Саратовской области уничтожены несколько беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в Саратове и Энгельсе обломки попали в жилые дома.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал чиновник в телеграм-канале.