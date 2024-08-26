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26 августа, 02:54

Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

Бусаргин: В Саратовской области ликвидированы БПЛА, обломки попали в жилые дома

В Саратовской области уничтожены несколько беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в Саратове и Энгельсе обломки попали в жилые дома.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны также уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотник, который намеревался атаковать инфраструктуру региона. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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