Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе
Бусаргин: В Саратовской области ликвидированы БПЛА, обломки попали в жилые дома
В Саратовской области уничтожены несколько беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в Саратове и Энгельсе обломки попали в жилые дома.
«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал чиновник в телеграм-канале.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны также уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотник, который намеревался атаковать инфраструктуру региона. В результате происшествия никто не пострадал.
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