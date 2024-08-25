Над Курской областью сбили ракету и беспилотник ВСУ
Смирнов: Украинская ракета и БПЛА уничтожены над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и беспилотник самолётного типа на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области», — написал он в телеграм-канале.
Смирнов также поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за оперативную работу. Другие подробности инцидента сейчас уточняются.
А минувшим вечером системы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью. Есть ли последствия «на земле», пока также неизвестно.
ТАСС / Николай Гынгазов