Над Курской областью сбили ракету и беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и беспилотник самолётного типа на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета и БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов также поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за оперативную работу. Другие подробности инцидента сейчас уточняются.