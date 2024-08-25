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25 августа, 12:12

Над Курской областью сбили ракету и беспилотник ВСУ

Смирнов: Украинская ракета и БПЛА уничтожены над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и беспилотник самолётного типа на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета и БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов также поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за оперативную работу. Другие подробности инцидента сейчас уточняются.

А минувшим вечером системы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью. Есть ли последствия «на земле», пока также неизвестно.

Российские бойцы за сутки отразили и сорвали восемь атак ВСУ в Курской области
Российские бойцы за сутки отразили и сорвали восемь атак ВСУ в Курской области
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ТАСС / Николай Гынгазов

Наталья Демьянова
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