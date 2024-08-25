Российские бойцы за сутки отразили и сорвали восемь атак ВСУ в Курской области

В Курской области подразделения группировки войск «Север» отразили атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Как сообщили в Минобороны, это произошло при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

«Также сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Вишнёвка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны. Это произошло в районе населённых пунктов Вишнёвка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны. Это случилось близ населённых пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что накануне в Курской области шли беспрерывные бои. Российские войска контролируют ситуацию, подчеркнул он.