Алаудинов: Накануне в Курской области шли беспрерывные бои
Накануне бои в курском приграничье шли без перерыва, ВС РФ держат ситуацию под контролем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже. Больших изменений не претерпела линия боевого соприкосновения», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Алаудинов добавил, что за вчерашний день было уничтожено сил противника и техники.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны накануне уничтожили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью.
Напомним, положение бойцов Незалежной плачевное на всех направлениях. Одна лишь опрометчивая атака на Курскую область стоила украинцам более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских орудий, и это ещё не весь список.
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