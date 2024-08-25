Алаудинов: Накануне в Курской области шли беспрерывные бои

Накануне бои в курском приграничье шли без перерыва, ВС РФ держат ситуацию под контролем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже. Больших изменений не претерпела линия боевого соприкосновения», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Алаудинов добавил, что за вчерашний день было уничтожено сил противника и техники.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны накануне уничтожили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью.