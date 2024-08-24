Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 5500 военных
За последние сутки потери ВСУ в результате боёв в Курской области превысили 360 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Украинские войска лишились двух танков, трёх боевых машин пехоты, двух бронетранспортёров, 22 боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», станции контрбатарейной борьбы и 12 автомобилей.
Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области в живой силе превысили 5500 военнослужащих. Также противник потерял 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, включая три HIMARS и одну MLRS, семь станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установка разминирования УР-77, 170 автомобилей.
Напомним, российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более пяти тысяч военнослужащих. Также российские военные уничтожили множество военной техники ВСУ. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем, а противник лишился уже более половины ресурсов.
ТАСС / Александр Река