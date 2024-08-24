Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 5500 военных

За последние сутки потери ВСУ в результате боёв в Курской области превысили 360 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области в живой силе превысили 5500 военнослужащих. Также противник потерял 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, включая три HIMARS и одну MLRS, семь станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установка разминирования УР-77, 170 автомобилей.