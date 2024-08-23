Командир «Ахмата» сообщил о больших потерях ВСУ в курском приграничье
Командующий Алаудинов: В Курской области уничтожена большая часть ресурсов ВСУ
Российские Вооружённые силы нанесли значительный урон украинским военным на территории курского приграничья, уничтожив свыше половины их ресурсов. Об этом сообщил командующий спецподразделением «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Больше половины того, что [ВСУ] собрали, уже потеряли. Нам остаётся только доработать то, что мы делаем», – заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьёв Live».
Командующий отметил, что силы ВСУ понесли значительные потери и российским войскам предстоит завершить работу, начатую на данной территории. По его словам, оставшиеся ресурсы украинской армии находятся под постоянным давлением со стороны российских бойцов.
Ранее Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области. По его словам, взятие пленных – лишь половина задачи, а их вывод в безопасную зону осложняется постоянными обстрелами со стороны ВСУ, стремящихся предотвратить их эвакуацию.
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