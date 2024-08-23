Командир «Ахмата» сообщил о больших потерях ВСУ в курском приграничье

Российские Вооружённые силы нанесли значительный урон украинским военным на территории курского приграничья, уничтожив свыше половины их ресурсов. Об этом сообщил командующий спецподразделением «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Больше половины того, что [ВСУ] собрали, уже потеряли. Нам остаётся только доработать то, что мы делаем», – заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьёв Live».

Командующий отметил, что силы ВСУ понесли значительные потери и российским войскам предстоит завершить работу, начатую на данной территории. По его словам, оставшиеся ресурсы украинской армии находятся под постоянным давлением со стороны российских бойцов.