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23 августа, 13:41

Политолог раскрыл, чем грозит Киеву суровый ответ Путина за ситуацию в Курской области

Политолог Булавицкий: Запад может уменьшить поддержку ВСУ из-за боёв под Курском

Запад может уменьшить поддержку Вооружённых сил Украины из-за боёв в Курской области. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Комментируя заявление посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что президент России Владимир Путин принял решение о суровом ответе за атаку ВСУ, эксперт указал, что авантюра Владимира Зеленского не несёт никакого смысла с точки зрения военной стратегии. По его словам, вторжение в Курскую область представляет собой лишь отчаянный политический шаг киевского режима, рассчитывающего на как можно более продолжительное удержание власти Зеленским и его компанией.

Исходя из прошлых заявлений представителей России, например [зампреда Совбеза РФ] Дмитрия Медведева, [главы МИД РФ] Сергея Лаврова и [официального представителя МИД РФ] Марии Захаровой, был понятен общий настрой руководства страны относительно атаки на Курскую область.

Константин Булавицкий

Политолог, член экспертного клуба «Дигория»

Исходя из прошлых заявлений представителей России, например [зампреда Совбеза РФ] Дмитрия Медведева, [главы МИД РФ] Сергея Лаврова и [официального представителя МИД РФ] Марии Захаровой, был понятен общий настрой руководства страны относительно атаки на Курскую область.
Исходя из прошлых заявлений представителей России, например [зампреда Совбеза РФ] Дмитрия Медведева, [главы МИД РФ] Сергея Лаврова и [официального представителя МИД РФ] Марии Захаровой, был понятен общий настрой руководства страны относительно атаки на Курскую область.

Булавицкий припомнил высказывание американского экономиста Джеффри Сакса, который отмечал, что сам ход конфликта после начала боёв в Курской области вступил в окончательную, но достаточно опасную стадию.

«Это может служить примером изменения отношения западного истеблишмента к специальной военной операции (СВО) и может повлечь за собой уменьшение финансирования ВСУ», — считает собеседник Life.ru.

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Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе 5137 военнослужащих. Также российские военные уничтожили множество военной техники противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Ольга Годуненко
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