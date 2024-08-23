Запад может уменьшить поддержку Вооружённых сил Украины из-за боёв в Курской области. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Комментируя заявление посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что президент России Владимир Путин принял решение о суровом ответе за атаку ВСУ, эксперт указал, что авантюра Владимира Зеленского не несёт никакого смысла с точки зрения военной стратегии. По его словам, вторжение в Курскую область представляет собой лишь отчаянный политический шаг киевского режима, рассчитывающего на как можно более продолжительное удержание власти Зеленским и его компанией.

Исходя из прошлых заявлений представителей России, например [зампреда Совбеза РФ] Дмитрия Медведева, [главы МИД РФ] Сергея Лаврова и [официального представителя МИД РФ] Марии Захаровой, был понятен общий настрой руководства страны относительно атаки на Курскую область. Константин Булавицкий Политолог, член экспертного клуба «Дигория»

Булавицкий припомнил высказывание американского экономиста Джеффри Сакса, который отмечал, что сам ход конфликта после начала боёв в Курской области вступил в окончательную, но достаточно опасную стадию.

«Это может служить примером изменения отношения западного истеблишмента к специальной военной операции (СВО) и может повлечь за собой уменьшение финансирования ВСУ», — считает собеседник Life.ru.