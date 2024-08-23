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23 августа, 05:12

Антонов: Путин принял решение о суровом ответе за ситуацию в Курской области

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Президент России Владимир Путин принял решение об ответе за атаку ВСУ на Курскую область, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что говорит об этом искренне.

«Я твёрдо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — сказал дипломат.

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Российский Ми-35М уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. С 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Анатолий Антонов отмечал, что США могут "по щелчку пальцев" заставить Киев отказаться от своих планов, но не делают этого.

Матвей Константинов
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