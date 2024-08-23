Антонов: Путин принял решение о суровом ответе за ситуацию в Курской области
Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"
Президент России Владимир Путин принял решение об ответе за атаку ВСУ на Курскую область, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что говорит об этом искренне.
«Я твёрдо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — сказал дипломат.
Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. С 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Анатолий Антонов отмечал, что США могут "по щелчку пальцев" заставить Киев отказаться от своих планов, но не делают этого.