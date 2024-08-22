Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 16:31

Российский Ми-35М уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Бойцы ВС РФ на вертолёте Ми-35м разнесли бронетехнику ВСУ под Курском. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по координатам, которые разведывал передовой авиационный наводчик.

ВС РФ ликвидировали технику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35м нанёс удар авиационными средствами поражения по замаскированной бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что после ликвидации вражеской техники винтокрылая машина выполнила противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулась на базу российских войск.

Военкор рассказал о трёх горячих точках в Курской области, где Армия РФ держит оборону
Военкор рассказал о трёх горячих точках в Курской области, где Армия РФ держит оборону

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Курской области. Удостовериться в том, что цель была уничтожена, помогло видео с объективного контроля, которое бойцы получили в режиме реального времени.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров