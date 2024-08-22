Российский Ми-35М уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области
Бойцы ВС РФ на вертолёте Ми-35м разнесли бронетехнику ВСУ под Курском. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по координатам, которые разведывал передовой авиационный наводчик.
ВС РФ ликвидировали технику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35м нанёс удар авиационными средствами поражения по замаскированной бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что после ликвидации вражеской техники винтокрылая машина выполнила противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулась на базу российских войск.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Курской области. Удостовериться в том, что цель была уничтожена, помогло видео с объективного контроля, которое бойцы получили в режиме реального времени.
Telegram / Минобороны России