Российский Ми-35М уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Бойцы ВС РФ на вертолёте Ми-35м разнесли бронетехнику ВСУ под Курском. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по координатам, которые разведывал передовой авиационный наводчик.

ВС РФ ликвидировали технику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35м нанёс удар авиационными средствами поражения по замаскированной бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что после ликвидации вражеской техники винтокрылая машина выполнила противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулась на базу российских войск.