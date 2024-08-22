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22 августа, 12:28

Российский «Ланцет» спалил украинскую станцию радиоразведки «Пластун» под Курском

МО РФ: ВС РФ уничтожили станцию РЭР «Пластун» ВСУ в приграничье Курской области

Военнослужащие Вооружённых сил России поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по станции РЭР противника», — говорится в сообщении.

В итоге после удара российского «Ланцета» станция «Пластун» была ликвидирована, заключили в ведомстве. Удостовериться в том, что цель была подбита, помогли кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени

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Звук российских «Ланцетов» скоро будет сниться командованию ВСУ, поскольку украинская техника неистово страдает от этих снарядов. Ранее ВС РФ «Ланцетом» разнесли бронемашину "Козак" в Курской области, которая вспыхнула сразу после попадания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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