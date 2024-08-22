Российский «Ланцет» спалил украинскую станцию радиоразведки «Пластун» под Курском

Военнослужащие Вооружённых сил России поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по станции РЭР противника», — говорится в сообщении.

В итоге после удара российского «Ланцета» станция «Пластун» была ликвидирована, заключили в ведомстве. Удостовериться в том, что цель была подбита, помогли кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени