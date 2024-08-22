Путин: ВСУ в ночь на 22 августа пытались атаковать Курскую АЭС

Украинская армия в ночь на четверг, 22 августа, пыталась наносить удары по Курской АЭС. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по обстановке в приграничных регионах с главами субъектов страны и представителями Правительства РФ.

Российский лидер отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже проинформировано об инциденте и пообещало направить своих делегатов, чтобы оценить ситуацию.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — сказал российский лидер.