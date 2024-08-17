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17 августа, 14:11

"Аукнется всем": В Госдуме призвали ООН помешать безумным планам Киева ударить по АЭС

Депутат Шеремет: СБ ООН должен помешать атаке ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Совет безопасности ООН должен созвать экстренное заседание и не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС, заявил член Комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, мир оказался на гране ядерной катастрофы из-за обезумевшего киевского режима.

"В противном случае провокация украинских нацистов аукнется для всего континента", — сказал собеседник РИА "Новости".

По словам парламентария, страны Запада также должны высказать свою публичную позицию о планах Киева, иначе они автоматически станут соучастниками подготовки преступления.

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Напомним, пленные украинские военнослужащие признались, что ВСУ могут нанести удары по Запорожской и Курской АЭС. Киев нуждается в ядерных провокациях, чтобы обвинить РФ в самообстреле с целью ударить по Незалежной оружием массового поражения. В Минобороны России предупредили, что Киев получит жёсткий ответ.

Матвей Константинов
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