"Аукнется всем": В Госдуме призвали ООН помешать безумным планам Киева ударить по АЭС

Совет безопасности ООН должен созвать экстренное заседание и не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС, заявил член Комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, мир оказался на гране ядерной катастрофы из-за обезумевшего киевского режима.

"В противном случае провокация украинских нацистов аукнется для всего континента", — сказал собеседник РИА "Новости".