Минобороны пригрозило жёстким ответом в случае удара ВСУ по Курской АЭС

Минобороны России пригрозило жёстким ответом в случае удара по Курской АЭС со стороны Киева. Подобные действия в ведомстве оценивают как "прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН".

Как сообщили в пресс-службе министерства, целью провокации является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Незалежной.