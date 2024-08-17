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17 августа, 10:54

Минобороны пригрозило жёстким ответом в случае удара ВСУ по Курской АЭС

Минобороны России пригрозило жёстким ответом в случае удара по Курской АЭС со стороны Киева. Подобные действия в ведомстве оценивают как "прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН".

Как сообщили в пресс-службе министерства, целью провокации является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Незалежной.

"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жёсткие ответные военные и военно-технические меры", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Росгвардия усилила защиту Курской АЭС, предприняв дополнительные меры по её охране. По словам командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ хотели к 11 августа захватить станцию, но это им не удалось. Кстати, журналисты показывали обстановку в Курчатове, где находится станция.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Демьянова
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