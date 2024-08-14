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14 августа, 08:09

Росгвардия усилила защиту Курской АЭС после террористической атаки Киева

Росгвардия усилила защиту Курской АЭС, предприняв дополнительные меры по её охране. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Работа Росгвардии в приграничных регионах РФ. Видео © Telegram / "Росгвардия"

"Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Дополнительные меры приняты Росгвардией для охраны Курской АЭС", — говорится в сообщении.

Расчёты Росгвардии разведывают местность, отслеживают перемещение подразделений ВСУ и выявляют вражеские опорники, корректируя работу российских артиллеристов, а также занимаются дистанционным минированием позиций противника. Кроме того, сотрудники ведомства ищут и уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Особый акцент сделан на защите от БПЛА ВСУ.

Экспертам МАГАТЭ повторно показали сожжённую ВСУшниками охладительную башню Запорожской АЭС
Экспертам МАГАТЭ повторно показали сожжённую ВСУшниками охладительную башню Запорожской АЭС

Напомним, что ВСУ ударили по Запорожской АЭС 11 августа. Атака привела к пожару, который был быстро потушен. Инфраструктура станции оказалась серьёзно повреждена, правда инспекторы МАГАТЭ почему-то не смогли определить, что стало причиной возгорания.

Обложка ©

Telegram / "ЗАЭС. Официально"

Юрий Лысенко
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