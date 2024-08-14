Росгвардия усилила защиту Курской АЭС после террористической атаки Киева

Росгвардия усилила защиту Курской АЭС, предприняв дополнительные меры по её охране. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Работа Росгвардии в приграничных регионах РФ. Видео © Telegram / "Росгвардия"

"Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Дополнительные меры приняты Росгвардией для охраны Курской АЭС", — говорится в сообщении.