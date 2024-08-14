Росгвардия усилила защиту Курской АЭС после террористической атаки Киева
Росгвардия усилила защиту Курской АЭС, предприняв дополнительные меры по её охране. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Работа Росгвардии в приграничных регионах РФ. Видео © Telegram / "Росгвардия"
"Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Дополнительные меры приняты Росгвардией для охраны Курской АЭС", — говорится в сообщении.
Расчёты Росгвардии разведывают местность, отслеживают перемещение подразделений ВСУ и выявляют вражеские опорники, корректируя работу российских артиллеристов, а также занимаются дистанционным минированием позиций противника. Кроме того, сотрудники ведомства ищут и уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Особый акцент сделан на защите от БПЛА ВСУ.
Напомним, что ВСУ ударили по Запорожской АЭС 11 августа. Атака привела к пожару, который был быстро потушен. Инфраструктура станции оказалась серьёзно повреждена, правда инспекторы МАГАТЭ почему-то не смогли определить, что стало причиной возгорания.
Telegram / "ЗАЭС. Официально"