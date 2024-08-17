Россия потребовала от МАГАТЭ дать оценку удару ВСУ по Запорожской АЭС

Москва допускает созыв внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на фоне очередной атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако сначала необходимо получить оценку случившегося от МАГАТЭ. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

"Вопрос созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ тоже рассматривается нами как одна из опций, однако на данном этапе важно получить недвусмысленные, чёткие оценки именно со стороны руководства МАГАТЭ, а также публичные предостережения украинской стороне от продолжения этих безрассудных действий", — отметил он.

По словам Устинова, представители ЗАЭС достаточно оперативно ознакомили экспертов МАГАТЭ с последствиями атаки. Также он обратил внимание на важность встречи главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и межведомственной делегации РФ, указав, что организация заседания пока прорабатывается. Устинов подчеркнул, что 14 августа постпред России в Вене Михаил Ульянов в разговоре с Гросси потребовал от агентства назвать виновника атак на Запорожскую АЭС. Как отметил Устинов, молчание по этому вопросу только поощряет новые атаки.