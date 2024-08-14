Постпред Ульянов призвал МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС
Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси. Обложка © Telegram / Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации с атакой на Запорожскую АЭС. По словам российского представителя, Москва потребовала назвать виновных в бесконечных атаках на предприятие.
"Встретился с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию", — написал Ульянов в своём телеграм-канале.
По его словам, игнорирование этой темы со стороны международных организаций ставят под угрозу ядерную безопасность, так как такое молчание только поощряет новые удары.
Как сообщал Life.ru, 11 августа ВСУ ударили по АЭС в Запорожье. В результате атаки на предприятии начался пожар, однако огонь вовремя смогли остановить. Несмотря на это, инфраструктура станции пострадала. Прибывшие с инспекцией на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину возгорания.