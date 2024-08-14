Постпред Ульянов призвал МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации с атакой на Запорожскую АЭС. По словам российского представителя, Москва потребовала назвать виновных в бесконечных атаках на предприятие.

"Встретился с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию", — написал Ульянов в своём телеграм-канале.