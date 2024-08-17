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17 августа, 11:50

Директор ЗАЭС Черничук: Обстановка на станции после атаки дрона ВСУ стабильная

Постамент на въезде в Запорожскую АЭС и сама станция на заднем плане. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Постамент на въезде в Запорожскую АЭС и сама станция на заднем плане. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Нарушений в условиях безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС после атаки дрона ВСУ нет, персонал работает в штатном режиме. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, радиационная обстановка на промплощадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения также находится в пределах нормы.

По словам Черничука, дорога, на которую вражеский беспилотник сбросил заряд, используется сугубо для технических нужд — по ней передвигаются персонал и грузы. Как раз в семь ура, когда был нанесён удар, на объекте проходит пересменка.

Директор станции назвал атаку очередной попыткой теракта и угрозой как физической безопасности персонала, так и ядерной и радиационной безопасности Запорожской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии в курсе произошедшего, их оперативно привели на место инцидента, дав лично увидеть последствия удара.

Эксперты МАГАТЭ не назвали причину пожара на ЗАЭС, начавшегося после удара ВСУ
Эксперты МАГАТЭ не назвали причину пожара на ЗАЭС, начавшегося после удара ВСУ

Напомним, утром 17 августа ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник атаковал дорогу у энергоблоков. Никто не пострадал.

Матвей Константинов
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