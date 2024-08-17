Директор ЗАЭС Черничук: Обстановка на станции после атаки дрона ВСУ стабильная
Постамент на въезде в Запорожскую АЭС и сама станция на заднем плане. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Нарушений в условиях безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС после атаки дрона ВСУ нет, персонал работает в штатном режиме. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, радиационная обстановка на промплощадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения также находится в пределах нормы.
По словам Черничука, дорога, на которую вражеский беспилотник сбросил заряд, используется сугубо для технических нужд — по ней передвигаются персонал и грузы. Как раз в семь ура, когда был нанесён удар, на объекте проходит пересменка.
Директор станции назвал атаку очередной попыткой теракта и угрозой как физической безопасности персонала, так и ядерной и радиационной безопасности Запорожской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии в курсе произошедшего, их оперативно привели на место инцидента, дав лично увидеть последствия удара.
Напомним, утром 17 августа ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник атаковал дорогу у энергоблоков. Никто не пострадал.