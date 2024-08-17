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Регион
17 августа, 15:27

Захарова призвала осознать опасность киевского режима для Европы

Мир должен осознать, какую опасность представляет киевский режим для Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всё международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что готовящиеся провокации Киева на Курской АЭС могут привести к катастрофе.

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Напомним, ранее пленные украинские военнослужащие признались, что ВСУ могут нанести удары по Запорожской и Курской АЭС, чтобы обвинить РФ в самообстреле с целью ударить по Незалежной оружием массового поражения. В Минобороны России предупредили, что Киев получит жёсткий ответ.

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Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Демьянова
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