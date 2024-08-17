Захарова призвала осознать опасность киевского режима для Европы

"Всё международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.