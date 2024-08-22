Военкор рассказал о трёх горячих точках в Курской области, где Армия РФ держит оборону
Военкор Жданов: Кроме Суджи бои под Курском идут в Коренево и Глушково
В Курской области образовались сразу три горячие точки, где российские военные держат оборону и не дают прорваться ВСУ. Где именно идут сейчас активные сражения, рассказал военный корреспондент RT Игорь Жданов.
По словам журналиста, бои развернулись в городе Суджа и его окрестностях, а также в населённом пункте Коренево и в приграничном районе в окрестностях посёлка Глушково. По данным службы внешней разведки, операцию Киева в курском приграничье спланировали страны НАТО.
При этом в США заявили, что всё ещё не в курсе целей нападения ВСУ на Курскую область. Вследствие чего американские чиновники начали переживать за оружие, которое было отправлено Украине из штатов.
Тем временем, ВС РФ продолжают отражать атаку противника. В частности, минувшей ночью российские войска уничтожили две ракеты и беспилотник в небе над Курской областью. Также ВСУ атаковали беспилотниками Волгоградскую область. Большая часть дронов была сбита, однако в результате падения одного из БПЛА возник пожар на военном объекте.
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