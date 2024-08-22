Военкор рассказал о трёх горячих точках в Курской области, где Армия РФ держит оборону

В Курской области образовались сразу три горячие точки, где российские военные держат оборону и не дают прорваться ВСУ. Где именно идут сейчас активные сражения, рассказал военный корреспондент RT Игорь Жданов.

По словам журналиста, бои развернулись в городе Суджа и его окрестностях, а также в населённом пункте Коренево и в приграничном районе в окрестностях посёлка Глушково. По данным службы внешней разведки, операцию Киева в курском приграничье спланировали страны НАТО.

При этом в США заявили, что всё ещё не в курсе целей нападения ВСУ на Курскую область. Вследствие чего американские чиновники начали переживать за оружие, которое было отправлено Украине из штатов.