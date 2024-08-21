Военный эксперт спрогнозировал переломную фазу СВО

Многие эксперты, в том числе и западные, говоря об окончании СВО, называют период конца осени. То, что этот момент станет переломным, заявил и военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с 360.ru.

Эксперт уверен, что именно осенью российским войскам удастся взять основной фактический узел — Покровск, — через который снабжается ВСУ на всех направлениях. Он отметил, что ВС РФ осталось до Покровска всего семь-восемь километров. На этом всё должно закончиться, считает Михайлов.

«‎Осень всё покажет», — сказал эксперт.