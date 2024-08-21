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21 августа, 10:45

Военный эксперт спрогнозировал переломную фазу СВО

Военный эксперт Михайлов: Осень станет переломным периодом в ходе СВО

Многие эксперты, в том числе и западные, говоря об окончании СВО, называют период конца осени. То, что этот момент станет переломным, заявил и военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с 360.ru.

Эксперт уверен, что именно осенью российским войскам удастся взять основной фактический узел — Покровск, — через который снабжается ВСУ на всех направлениях. Он отметил, что ВС РФ осталось до Покровска всего семь-восемь километров. На этом всё должно закончиться, считает Михайлов.

«‎Осень всё покажет», — сказал эксперт.

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Он отметил, что на этом фоне умозаключение главы спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова звучит вполне логично. Военный считает, что бои в Курской области затихнут через два-три месяца. По его мнению, закончатся не только столкновения на приграничье, но и вся СВО.

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О том, что на Торецком и Покровском направлениях сложилась напряжённая для Украины ситуация, докладывал Владимиру Зеленскому и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинские бойцы оставляют целые оборонительные рубежи, из-за чего российские войска ускоренно продвигаются к Покровску, а дальше пойдут к Днепропетровской области. Кстати, на Западе также назвали положение ВСУ на Покровском направлении катастрофическим.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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