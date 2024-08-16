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16 августа, 18:21

Сырский признал напряжённую ситуацию на Торецком и Покровском направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на Торецком и Покровском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР. Он признал, что там сложилась довольно напряжённая ситуация.

"Очень напряжённые бои на Покровском и Торецком направлениях", — заявил он на видео, опубликованном в телеграм-канале Зеленского.

Шторм-новости СВО на 16 августа: Ещё один "непробиваемый" "Челленджер-2" подбит под Курском, наши бойцы освободили пригород Торецка
Шторм-новости СВО на 16 августа: Ещё один "непробиваемый" "Челленджер-2" подбит под Курском, наши бойцы освободили пригород Торецка

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные серьёзно продвинулись вперёд в районе Торецка. Он отметил ВС РФ активно закрепляют свои позиции. По его словам, военные демонстрируют успехи и на Покровском направлении. Кстати, на Западе ситуацию в Торецке назвали для ВСУ катострофической.

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Telegram / Zelenskiy

Александра Мышляева
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