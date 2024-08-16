Сырский признал напряжённую ситуацию на Торецком и Покровском направлениях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на Торецком и Покровском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР. Он признал, что там сложилась довольно напряжённая ситуация.
"Очень напряжённые бои на Покровском и Торецком направлениях", — заявил он на видео, опубликованном в телеграм-канале Зеленского.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные серьёзно продвинулись вперёд в районе Торецка. Он отметил ВС РФ активно закрепляют свои позиции. По его словам, военные демонстрируют успехи и на Покровском направлении. Кстати, на Западе ситуацию в Торецке назвали для ВСУ катострофической.
Telegram / Zelenskiy