Армия России продвинулась на важном участке фронта, откуда ВСУ стянули резервы к Курску
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ закрепили позиции возле шахт у Торецка
Бойцы Вооружённых сил (ВС) России серьёзно продвинулись вперёд в районе Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда Киев перебросил подразделения к Курской области. Армия РФ закрепила позиции у двух шахт, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
"Во-первых, серьёзное противодействие оказали противнику в районе двух шахт — Северная и им. Артёма, с которых он вёл корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счёт глубоких охватов этих шахт. Наши бойцы сделали всё, чтобы в этом районе наши позиции продвинулись достаточно серьёзно вперёд", — подчеркнул политик в эфире Первого канала.
Кимаковский дополнил, что российские войска активно закрепляют свои позиции. По словам советника главы ДНР, наши военные демонстрируют успехи на Торецком и Покровском направлениях.
Напомним, что 6 августа ВС РФ зажимали ВСУ в Торецке, атакуя не в лоб, а по флангам. Оборона города оказалась прорвана, поэтому российские силы могут спокойно двигаться далее, не давая украинским бойцам обстреливать Горловку. Позднее, по данным СМИ, 12 августа ВС РФ вошли в город, когда стоявшую там бригаду ВСУ перебросили в Курскую область.
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