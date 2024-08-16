Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 13:04

Армия России продвинулась на важном участке фронта, откуда ВСУ стянули резервы к Курску

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ закрепили позиции возле шахт у Торецка

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России серьёзно продвинулись вперёд в районе Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда Киев перебросил подразделения к Курской области. Армия РФ закрепила позиции у двух шахт, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

"Во-первых, серьёзное противодействие оказали противнику в районе двух шахт — Северная и им. Артёма, с которых он вёл корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счёт глубоких охватов этих шахт. Наши бойцы сделали всё, чтобы в этом районе наши позиции продвинулись достаточно серьёзно вперёд",подчеркнул политик в эфире Первого канала.

Кимаковский дополнил, что российские войска активно закрепляют свои позиции. По словам советника главы ДНР, наши военные демонстрируют успехи на Торецком и Покровском направлениях.

"Ситуация плохая": Британский аналитик оценил положение ВСУ на Покровском направлении
"Ситуация плохая": Британский аналитик оценил положение ВСУ на Покровском направлении

Напомним, что 6 августа ВС РФ зажимали ВСУ в Торецке, атакуя не в лоб, а по флангам. Оборона города оказалась прорвана, поэтому российские силы могут спокойно двигаться далее, не давая украинским бойцам обстреливать Горловку. Позднее, по данным СМИ, 12 августа ВС РФ вошли в город, когда стоявшую там бригаду ВСУ перебросили в Курскую область.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров