Бойцы Вооружённых сил (ВС) России серьёзно продвинулись вперёд в районе Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда Киев перебросил подразделения к Курской области. Армия РФ закрепила позиции у двух шахт, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

"Во-первых, серьёзное противодействие оказали противнику в районе двух шахт — Северная и им. Артёма, с которых он вёл корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счёт глубоких охватов этих шахт. Наши бойцы сделали всё, чтобы в этом районе наши позиции продвинулись достаточно серьёзно вперёд", — подчеркнул политик в эфире Первого канала.

Кимаковский дополнил, что российские войска активно закрепляют свои позиции. По словам советника главы ДНР, наши военные демонстрируют успехи на Торецком и Покровском направлениях.