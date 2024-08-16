Шторм-новости СВО на 16 августа: Ещё один "непробиваемый" "Челленджер-2" подбит под Курском, наши бойцы освободили пригород Торецка За минувшие сутки ВСУ в боях по всей линии фронта потеряли более 2300 солдат, на Покровском направлении освобождена Ивановка — боевой дайджест Life.ru. 16 августа, 07:00 Работа операторов БПЛА в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 16 августа

Близ города Суджи Курской области уничтожен "неубиваемый", по мнению англичан, танк "Челленджер-2" британского производства. Помнится, первый такой образец наши бойцы сожгли в начале сентября 2023 года. После того события британцы потребовали от командования ВСУ убрать "Челленджеры" из зоны СВО. Теперь, похоже, охотники в Курске открыли на них новый сезон. Сам факт появления английских танков на Российской земле говорит о том, что англичанка продолжает гадить.

ВС РФ уничтожили американский "Хаймерс", который обстреливал Курскую область. Видео © Telegram / Putin_tg_Russia

Противник продолжает вводить в бой свежие силы на Курской земле. Поступившее ранее сообщение о полном выводе 80-й и 82-й бригад не соответствует действительности. Ротация была проведена только некоторыми подразделениями. Мобильные группы вышеуказанных соединений ВСУ продолжают вести боевые действия, одна из них полностью уничтожена близ села Борки.

Минобороны сообщает, что войска ВС РФ из состава оперативной группировки "Север" в зоне СВО за минувшие сутки в тяжёлых боях изрядно потрепали в районе Кременного 115-ю механизированную и 82-ю штурмовую украинские бригады. Близ Русской Конопельки под плотный огонь нашей артиллерии попали манёвренные отряды 80-й штурмовой бригады ВСУ. В боях за населённые пункты Варваровка, Сафоновка, Шептуховка, Каучук, Алексеевское и Матвеевка серьёзные потери понесли 22-я, 61-я механизированные, 92-я штурмовая, 95-я десантно-штурмовая бригады, 129-я бригада теробороны ВСУ, 1-я бригада Нацгвардии МВД Украины.

Активно работает российская штурмовая и фронтовая авиация. В Курской области потери врага в живой силе за сутки превысили 340 человек.

Харьковская область, 16 августа

В сражениях за города Лисичанск, Волчанск и Тихое Харьковской области Армия России крайне измотала и обескровила 57-ю мотопехотную бригаду ВСУ и 36-ю бригаду морской пехоты ВМСУ. Только в одном из боевых эпизодов враг потерял два взвода своих бойцов. На подходах к окраинам Купянска Харьковской области идут бои местного значения. А столица региона Харьков продолжает эвакуацию местных жителей.

Уничтожение украинского БТР с подрывом БК на Харьковском направлении. Видео © Telegram / ramzayiegokomanda

Военный эксперт Геннадий Алёхин относительно Харьковского направления сообщает: "Наши военные продвигаются по зарослям с левой стороны (данные явные и несекретные) населённого пункта Глубокое. "Стволка" ВС РФ бьёт левее и правее Липцев. Мы основательно утюжим".

ЛНР, 16 августа

Российские военнослужащие во время штурма окопа. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Идут вязкие кровопролитные бои за населённые пункты Невское, Червонная Диброва, Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР). Здесь российским войскам из состава оперативной группировки "Запад" противостоят батальоны 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии. За минувшие сутки в тяжёлых боях враг потерял около 500 бойцов. Близ Лимана (ЛНР) никаких изменений в положении войск нет.

Двумя днями ранее в пабликах военкоров прошла информация, что в Макеевке ликвидирован колумбийский наёмник Андреаз Сильва Санчез. Продолжается зачистка сёл Ивановка, Сергеевка, Кирово, Артёмово и Желанное.

Донецкая Народная Республика, 16 августа

Оперативная группировка войск (ОГВ) ВС РФ "Южная" основными своими силами продолжает наступление в северо-западном секторе Донецкой Народной Республики (ДНР). Нашим силам здесь противостоят 23-я, 93-я и 150-я механизированные, 143-я пехотная, 5-я штурмовая бригады и 241-я бригада теробороны ВСУ. Наиболее кровопролитные бои идут в Александро-Шультине, Ступочках, Часовом Яре. Только здесь неприятель потерял за минувшие сутки около 650 своих солдат.

Военнослужащие расчёта самоходной гаубицы "Гиацинт-С" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Сосед группировки "Южная" слева — ОГВ "Центр" — своими силами ведёт наступление на двух основных направлениях (на Торецк и на Покровск) и на нескольких второстепенных. Противник сосредоточил против этого российского войскового объединения подразделения 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад, 109-й бригады теробороны ВСУ, силы 15-й и 111-й бригад Нацгвардии МВДУ.

На Торецком направлении в ДНР нашим воинам неизменно сопутствует успех. Поступило подтверждение информации о полном освобождении россиянами населённого пункта Железное (Артёмово). Противник, удерживающий район обороны между Нью-Йорком и Железным, практически окружён. В самом Торецке продолжаются уличные бои.

На Покровском направлении россияне продолжают бой за Гродовку. Минобороны подтвердило данные о полном освобождении находящейся здесь же Ивановки. В зоне ответственности ОГВ "Центр" за минувшие сутки враг потерял около 500 военнослужащих.

Южнее зоны ответственности ОГВ "Центр" группировка войск ВС РФ "Восток" частью своих сил продолжает взламывать оборону противника на подходах к населённым пунктам Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Сражения здесь носят крайне ожесточённый характер. В бесконечных кровопролитных боях на глазах тают силы сразу нескольких соединений врага. На данном участке противник развернул боевые порядки 78-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады теробороны ВСУ. Западнее Угледарского участка фронта (в районе Великой Новосёлки) идут бои местного значения.

Запорожская область, 16 августа

На подходах к населённому пункту Гуляйполе Запорожской области положение остаётся неизменным. Россияне и противник обмениваются залпами артиллерийских орудий и атаками дронов с воздуха. В районе Орехова замечена активность в стане противника. К линии фронта неприятелем стягиваются колонны бронетехники, артиллерия и большое количество автоцистерн, перевозящих топливо и смазочные материалы. Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин считает, что враг готовит удар войсками на Энергодар с целью захватить Запорожскую АЭС. Неприятель в последнее время усилил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Больше недели враг наращивает количество бронетехники на Ореховском направлении. Фото © Telegram / dva_majors

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов говорил: "ВСУ сохранили многочисленную войсковую группировку на Запорожском направлении в надежде возобновить здесь наступление при первой же возможности". Нельзя сказать, что на Ореховском участке фронта наблюдается затишье перед бурей, поскольку здесь постоянно гремит канонада, слышна несмолкаемая перестрелка и стороны активно используют ударные дроны для поражения различных целей на передовой линии и в ближайшем тылу друг друга. Но всё же есть ощущение приближающейся серьёзной драки на этом направлении.

Херсонская область, 16 августа

Минобороны РФ в своей фронтовой сводке сообщает об успешных действиях артиллерии и авиации ОГВ ВС России "Днепр" на берегах одноимённой реки. Наши канониры и лётчики провели удачно несколько огневых налётов на позиции 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад, 106-й бригады теробороны врага. Эти формирования развернули свои боевые порядки близ Павловки, Новоданиловки Запорожской области и Львова Херсонской области.

В результате работы российских артиллеристов и ВКС противник потерял до штатной роты в живой силе, полдесятка единиц ствольной артиллерии и несколько пунктов полевого боепитания.

Авторы Александр Шарковский