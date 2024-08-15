"Сгорают дотла": В Ростехе оценили "нулевые" качества британских танков Challenger
Ростех: Конструкция Challenger не подходит для сражений на современном поле боя
Конструкция британских танков Challenger не соответствует современным технологиям, поэтому при поражении с дрона они сгорают дотла. Об этом рассказали в "Ростехе".
"Вскоре после оценки Ростехом "нулевых" качеств британских танков, в зоне боевых действий "засветились" "Челленджеры". Причём на кадрах, подтверждающих их низкую живучесть. Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжёг машину дотла", — рассказали в госкорпорации, отметив, что конструкция машины не может обеспечивать ведения боя на современном поле боя.
Напомним, Украина выкатила поставленные Великобританией танки Challenger 2 в Курскую область. По данным западных СМИ, всего Лондон поставил 14 машин в Незалежную. Также ВСУ прислали "подарок из Польши", включающий танки РТ-91 Twardy. Однако по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ.
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