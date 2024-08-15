"Сгорают дотла": В Ростехе оценили "нулевые" качества британских танков Challenger

Конструкция британских танков Challenger не соответствует современным технологиям, поэтому при поражении с дрона они сгорают дотла. Об этом рассказали в "Ростехе".

"Вскоре после оценки Ростехом "нулевых" качеств британских танков, в зоне боевых действий "засветились" "Челленджеры". Причём на кадрах, подтверждающих их низкую живучесть. Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжёг машину дотла", — рассказали в госкорпорации, отметив, что конструкция машины не может обеспечивать ведения боя на современном поле боя.