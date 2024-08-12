Кто стоит за атакой на ЗАЭС в Запорожье и почему это происходит сейчас ВСУ в очередной раз ударили по Запорожской атомной станции, одновременно украинские подразделения атакуют Курское приграничье. Что это значит — в материале Life.ru 12 августа, 14:27 Одно из зданий Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Новый удар по ЗАЭС дал понять, что Украина не собирается останавливаться и будет и дальше атаковать все атомные объекты, до которых сможет дотянуться. По сути, ВСУ переходят к тактике ядерного террора, ведь одновременно с ударом по Энергодару они обстреливают район Курской АЭС. Делается это преднамеренно. Цели, которые преследует подобными атаками глава киевского режима Зеленский, идут далеко. В случае угрозы распространения радиации в боевые действия могут вмешаться НАТОвские "миротворцы" — под предлогом защиты населения. И тогда этот мир спасёт только чудо, прогнозируют эксперты.

Что случилось на Запорожской АЭС

Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, 11 августа в 20:20 Запорожская атомная станция была атакована дронами ВСУ. Из-за атаки на территории АЭС вспыхнул серьёзный пожар: загорелась башенная градирня №1 — установка для охлаждения воды, необходимой для стабильного состояния реакторов.

В тушении пожара участие принимали сотрудники станции и МЧС региона. Было задействовано 10 человек и две спецмашины. К 23:30 пожар был ликвидирован. К счастью, выяснилось, что градирня №1 уже была остановлена. Ранее все 6 реакторов атомной станции были заглушены, и прежний объём воды, необходимый для их охлаждения, уже не требовался. Но раньше именно эта градирня охлаждала основные объёмы воды.

Что известно о повреждениях ЗАЭС к этому часу

Кадры горевшей градирни ЗАЭС 11 августа. Видео © Telegram / Операция Z. Военкоры Русской Весны

Пресс-секретарь ЗАЭС Евгения Яшина уже рассказала, что при атаке никто не пострадал, угроза парового взрыва отсутствует, радиационный фон у станции и в самом Энергодаре остаётся в норме, а горевшей градирне не грозит обрушение, хотя она полностью выгорела изнутри. Станция работает в прежнем режиме. Слова Яшиной подтвердили в "Росатоме".

Успокоил население и губернатор Балицкий: "Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле", — сообщил он. Успокаивает и тот факт, что охлаждающие установки станции стоят отдельно от реакторов — на берегу Днепра. Тем не менее это первый удар ВСУ, который нанёс реальный ущерб оборудованию ЗАЭС. "Пожар на градирне — это нарушение целостности атомной станции", — сказала Евгения Яшина. При этом вторая градирня АЭС повреждений не имеет.

Подробности атаки

Известно, что станция была атакована вечером, около 21:00. Для атаки были использованы два дрона-камикадзе, несущие ёмкости с горючей смесью. Именно они и вызвали пожар. Один из дронов проник во внутреннее пространство градирни №1 через верх и там взорвался. В результате взрыва горючее распылилось и вспыхнуло. Пожар возник сразу, сильный и на большой площади. Основным горючим материалом послужили пластиковые форсунки градирни. Они полностью сгорели. Сильно пострадали от огня и несущие конструкции.

Со своей стороны Украина заявила, что "это русские жгут шины и виноваты в пожаре". Об этом западным журналистам уже поведал некий украинский чиновник из Никополя Евгений Евтушенко. Однако сотрудники МАГАТЭ уже заявили, что непосредственно перед пожаром слышали несколько взрывов.

Что пишут об атаке на запорожскую АЭС западные СМИ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси признал, что пожар возник в результате атаки беспилотников. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Специалисты МАГАТЭ уже оценили состояние Запорожской станции. Глава агентства Рафаэль Мариано Гросси объявил, что угрозы ядерной безопасности нет. Как обычно, он "забыл" указать, кто именно стрелял по АЭС, зато пообещал позже ознакомиться с последствиями обстрела: специалисты МАГАТЭ уже требуют доступа на станцию. Гросси признал, что пожар возник в результате атаки беспилотников.

"Безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны прекратиться", — заявил Гросси.

Портал "ABC-ньюс" привёл заявление Зеленского, который возложил ответственность за взрывы на Россию: "До тех пор, пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, ситуация не может быть нормальной". А издание Bloomberg заверило читателей, что ЗАЭС будет в безопасности лишь тогда, когда "русские оккупанты" вернут её под контроль Киева. Даже заголовок статьи был исправлен, чтобы указать на мифическую оккупацию Россией её исторических территорий. Видеть правду европейцы просто не хотят.

Зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв уже заявил, что атака на АЭС — это выход Украины на новый уровень терроризма. Дело в том, что градирни ЗАЭС стоят на дамбе, разделяющей пруд-охладитель станции и акваторию Каховского водохранилища. Если дамбу разрушить, уровень воды в охладительном пруду упадёт — сейчас он выше уровня воды в Каховском водохранилище. Вода уйдёт, и АЭС нечем будет охлаждать. Это может привести к катастрофе.

Аналитики считают, что ударами по АЭС Зеленский готовит вступление в войну войск НАТО. Возможно, это случится под предлогом защиты населения от радиоактивного заражения.

Чем грозит авария на Запорожской АЭС

Кадры задымления и горения градильни ЗАЭС в результате атаки БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Операция Z. Военкоры Русской Весны

ЗАЭС — одна из крупнейших атомных станций Европы. Выброс радиации приведёт к катастрофе, которая отразится на странах Европы и Черноморского бассейна. В зону поражения попадут Россия, Украина, Турция, Грузия, Абхазия, Болгария, Румыния и другие страны ЕС. Распространение радиации возможно в радиусе до 900 километров. Ликвидировать последствия вряд ли удастся в течение ста лет. Сначала радиация попадёт в воды Днепра, в грунтовые воды. Затем распространится в Чёрном море и течением будет разнесена по всему побережью. Чёрному морю будет нанесён огромный ущерб. ЗАЭС может стать второй Фукусимой. Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин уже заявил, что считает удар по ЗАЭС "ядерным терроризмом".

Где расположена Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом (восточном) берегу Днепра. До Днепровского лимана от неё — 230 километров по руслу Днепра. И ещё 60 километров до выхода в Чёрное море. Напротив АЭС находится украинский город Никополь (105 тысяч человек). А рядом — населённый пункт Каменка-Днепровская (12 тысяч человек). Ниже по течению Днепра — города Новая Каховка (47 тысяч человек) и Херсон (сейчас в городе осталось около 50 тысяч жителей).

Кто стоит за атакой на ЗАЭС

Политолог Александр Дудчак считает, что удар по ЗАЭС спланирован спецслужбами Запада и нацелен прежде всего на медийную шумиху против России. Именно поэтому глава МАГАТЭ Гросси в упор не видит виновника атаки.

А эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин уверен — атаки на атомные станции не прекратятся. Это слишком лакомый объект для захвата и последующего ядерного шантажа России. Более того, Рожин уверен, что раз блицкриг на Курскую АЭС не удался, в ближайшее время ВСУ могут повторить попытку захвата Запорожской станции. Правда, предыдущие попытки ни к чему не привели, но когда это останавливало Зеленского?

Авторы Александр Лаврентьев