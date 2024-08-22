США всё ещё не в курсе целей нападения ВСУ на Курскую область

Чиновники Америки начали переживать за оружие ВСУ, которое было отправлено Украине из штатов. Испуг оправдан нападением Киева на Курскую область. Кроме того, США всё ещё не знают основной цели атак ВСУ на Россию, сообщает телеканал NBC News.

«Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины», — сообщает телеканал.

По словам чиновников, подобный риск и неизвестность "вызывают беспокойство". Не ясные причины нападения пугают США больше всего.