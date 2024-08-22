«У нас нет боеприпасов»: Трамп забил тревогу из-за опустевшего по вине Украины арсенала США
Трамп заявил об опустевших складах Пентагона из-за отправки оружия на Украину
Военная поддержка киевского режима обернулась для Соединённых Штатов ударом по собственной обороноспособности. Оружейные склады государства попросту опустели, заявил на митинге кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
«У нас нет боеприпасов сейчас. ... И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — посетовал бывший глава Белого дома.
А тем временем Владимир Зеленский продолжает неустанно требовать от партнёров Киева ускорения поставок оружия на фоне бедственного положения ВСУ на всём участке линия соприкосновения. Особенно позиции украинской армии пошатнула вылазка в Курскую область, которая обернулась для боевиков лишь многотысячными потерями.