Военная поддержка киевского режима обернулась для Соединённых Штатов ударом по собственной обороноспособности. Оружейные склады государства попросту опустели, заявил на митинге кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«У нас нет боеприпасов сейчас. ... И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — посетовал бывший глава Белого дома.