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21 августа, 22:36

«У нас нет боеприпасов»: Трамп забил тревогу из-за опустевшего по вине Украины арсенала США

Трамп заявил об опустевших складах Пентагона из-за отправки оружия на Украину

Военная поддержка киевского режима обернулась для Соединённых Штатов ударом по собственной обороноспособности. Оружейные склады государства попросту опустели, заявил на митинге кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«У нас нет боеприпасов сейчас. ... И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — посетовал бывший глава Белого дома.

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А тем временем Владимир Зеленский продолжает неустанно требовать от партнёров Киева ускорения поставок оружия на фоне бедственного положения ВСУ на всём участке линия соприкосновения. Особенно позиции украинской армии пошатнула вылазка в Курскую область, которая обернулась для боевиков лишь многотысячными потерями.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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