За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 4400 военнослужащих. Такими данными поделились в Минобороны на брифинге в среду, 21 августа. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничном регионе продолжается.

Среди других потерь противника в военном ведомстве перечисли 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра. Кроме того, ВСУ лишились 316 боевых бронемашин, 133 автомобилей. Не досчитается противник и более чем 30 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, девяти пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и MLRS.