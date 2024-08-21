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21 августа, 11:45

65 танков и почти 4,5 тысячи солдат: Раскрыта цена «курского» манёвра украинской армии смертников

Минобороны: За время боёв на Курском направлении ВСУ потеряли 4,4 тыс. военных

За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 4400 военнослужащих. Такими данными поделились в Минобороны на брифинге в среду, 21 августа. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничном регионе продолжается.

Среди других потерь противника в военном ведомстве перечисли 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра. Кроме того, ВСУ лишились 316 боевых бронемашин, 133 автомобилей. Не досчитается противник и более чем 30 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, девяти пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и MLRS.

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Напомним, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. Сегодня стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Марина Фещенко
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