«Ахмат» планирует отразить удар подразделений ВСУ, которые заняты перегруппировкой в Курской области. О планах бойцов спецназа ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить», — заявил командир.

По словам Алаудинова, несмотря на неизвестность, у России всё равно есть примерное представление о плахах противника. На данный момент ВС РФ активно готовится к следующему удару со стороны Киева.