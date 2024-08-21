Соратник Кадырова раскрыл планы ВСУ, занятых перегруппировкой в Курской области
Алаудинов: «Ахмат»готовится отразить следующий удар ВСУ в курском приграничье
«Ахмат» планирует отразить удар подразделений ВСУ, которые заняты перегруппировкой в Курской области. О планах бойцов спецназа ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить», — заявил командир.
По словам Алаудинова, несмотря на неизвестность, у России всё равно есть примерное представление о плахах противника. На данный момент ВС РФ активно готовится к следующему удару со стороны Киева.
Ранее «Ахмат» смог отбить несколько волн атак ВСУ под Курском. Все попытки были подавлены всего за сутки. Активные боевые действия шли с ночи 18 августа и весь день после этого. «Ахмат» смог уничтожить множество военнослужащих украинских войск.
Telegram /Минобороны России