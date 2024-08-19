Спецназ "Ахмат" отбил несколько волн атак ВСУ под Курском

Военнослужащие спецназа "Ахмат" за сутки отбили в Курской области несколько волн атак ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил командир данного спецподразделения Апты Алаудинов.

Алаудинов рассказывает об отбитых атаках ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

По его словам, в ночь на 18 августа и весь день после этого продолжались активные боевые действия. Он подчеркнул, что было отбито несколько волн атаки противника, причём, как отметил Алаудинов, на всех участках одновременно.

Помимо того, командир спецназа "Ахмат" заявил о том, что на всех участках было уничтожено множество военнослужащих украинских войск. Он даже добавил, что киевский режим уже не загоняет технику в таком количестве, как это было вначале.

"Сегодня (18 августа. — Прим. Life.ru) у нас есть одна боевая бронированная машина, один пикап, один грузовик, одна пушка, мы её уничтожили, уничтожили один расчёт "Бабы-яги". Одного снайпера уничтожили ребята, ну и очень большое количество пехоты, которая пыталась пробиться на участке, где находятся наши ребята", — заключил Алаудинов.