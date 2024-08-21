ВС РФ блокируют отступающие из Курской области подразделения ВСУ
Алаудинов: Российские подразделения блокировали ВСУ в курском приграничье
Российские войска блокировали ВСУ в приграничье Курской области, сейчас противника выдавливают из населённых пунктов. Об этом сообщил замглавы Главного военно-политического управления ВС ФР, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
«Процесс выдавливания, он уже со второго дня начался. Наша задача была блокировать все участки их направления, после чего одновременно блокирование, оно и подразумевало выдавливание их из тех или иных населённых пунктов. <...> Сейчас есть несколько населённых пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни бьёмся», — объяснил он в эфире Первого канала.
Глава "Ахмата" добавил, что противника удалось остановить, кроме того ВСУ понесли серьёзные потери. Украинская сторона стремится вывести часть своих сил для переброски на другие направления и подготовки нового удара. При этом Алаудинов в комментарии ТАСС подтвердил, что силы ВС Украины уже были блокированы.
Напомним, что ВСУ начали операцию в курском приграничье 6 августа, интенсивные сражения продолжаются и по сей день. Потери противника в личном составе за это время превысили 4 130 человек, также ВС РФ уничтожили множество вражеской техники. Ранее Алаудинов заявил, что российское командование понимает, на каком направлении может произойти новый удар украинских ВС и добавил, что речь идёт о двух участках фронта.
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