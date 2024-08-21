ВС РФ блокируют отступающие из Курской области подразделения ВСУ

«Процесс выдавливания, он уже со второго дня начался. Наша задача была блокировать все участки их направления, после чего одновременно блокирование, оно и подразумевало выдавливание их из тех или иных населённых пунктов. <...> Сейчас есть несколько населённых пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни бьёмся», — объяснил он в эфире Первого канала.