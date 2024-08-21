У россиян увидели «решимость добить гадину» после вылазки ВСУ к Курску
Сенатор Джабаров заявил, что россияне сплотились на фоне боёв с ВСУ под Курском
Украинский военный. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Россияне сплотились после попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область и стали решительнее в понимании целей нашего государства в противостоянии с врагом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал сенатор Владимир Джабаров.
«У нас, у всего народа, появилась решимость добить гадину в самой сердцевине. Надо не только освобождать территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вот сейчас опасность пришла из Сумской области — значит надо заходить туда и уничтожать нацистов», — пояснил он.
Напомним, украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. За это время противник потерял свыше 4 130 солдат. По последним данным, в результате украинской атаки погиб 31 мирный житель, ещё 143 госпитализированы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ происходило при поддержке и одобрении со стороны Запада.