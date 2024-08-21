У россиян увидели «решимость добить гадину» после вылазки ВСУ к Курску

Россияне сплотились после попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область и стали решительнее в понимании целей нашего государства в противостоянии с врагом. Об этом в эфире радио « Комсомольская правда » рассказал сенатор Владимир Джабаров.

«У нас, у всего народа, появилась решимость добить гадину в самой сердцевине. Надо не только освобождать территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вот сейчас опасность пришла из Сумской области — значит надо заходить туда и уничтожать нацистов», — пояснил он.