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У россиян увидели «решимость добить гадину» после вылазки ВСУ к Курску

Сенатор Джабаров заявил, что россияне сплотились на фоне боёв с ВСУ под Курском

21 августа, 13:02
Украинский военный. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинский военный. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Россияне сплотились после попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область и стали решительнее в понимании целей нашего государства в противостоянии с врагом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал сенатор Владимир Джабаров.

«У нас, у всего народа, появилась решимость добить гадину в самой сердцевине. Надо не только освобождать территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вот сейчас опасность пришла из Сумской области — значит надо заходить туда и уничтожать нацистов», — пояснил он.

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Напомним, украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. За это время противник потерял свыше 4 130 солдат. По последним данным, в результате украинской атаки погиб 31 мирный житель, ещё 143 госпитализированы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ происходило при поддержке и одобрении со стороны Запада.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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