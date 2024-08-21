Захарова: Атака ВСУ под Курском происходит при всеобъемлющей поддержке Запада

Украинские военнослужащие совершили попытку попасть вглубь России через Курскую область при полном одобрении со стороны западных стран. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.