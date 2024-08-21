Захарова: Атака ВСУ под Курском происходит при всеобъемлющей поддержке Запада
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ
Украинские военнослужащие совершили попытку попасть вглубь России через Курскую область при полном одобрении со стороны западных стран. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", — подчеркнула дипломат.
Напомним, украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. За это время противник потерял свыше 4 130 солдат. По последним данным, в результате украинской атаки погиб 31 мирный житель, ещё 143 госпитализированы. В рядах ВСУ оказалось множество наёмников, в частности из американской ЧВК Forward Observations Group. Позже вскрылось, что группировка уже два года работает на Украине.