Захарова сделала предупреждение западным репортёрам из-за поездок в Суджу вместе с ВСУ

Все случаи незаконного проникновения иностранных журналистов в российские территории будут рассматривать в отдельном порядке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках своей авторской программы на радио Sputnik.

"Каждый этот случай будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран", – подчеркнула Мария Захарова.