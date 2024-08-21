Захарова сделала предупреждение западным репортёрам из-за поездок в Суджу вместе с ВСУ
Захарова: РФ отслеживает случаи проникновения иностранных СМИ в Курскую область
Стефания Баттистини © Скриншот репортажа итальянской телерадиокомпании Rai
Все случаи незаконного проникновения иностранных журналистов в российские территории будут рассматривать в отдельном порядке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках своей авторской программы на радио Sputnik.
"Каждый этот случай будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран", – подчеркнула Мария Захарова.
Представитель МИД РФ объяснила, что в отношении итальянских корреспондентов, замеченных в Судже, уже возбудили уголовные дела "из-за того, что они нарушили границу и пересекли её без документов". Также правоохранительные органы начали проверку обстоятельств в отношении американских журналистов.
Ранее Washington Post опубликовала репортаж о поездке своих репортёров и фотографов в Суджу в сопровождении бойцов ВСУ. В регион приехали журналисты американской газеты О'Грейди и Бурьянова, а также фотограф Эд Рам. Также гнев России вызвали итальянские журналистка Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини, проникшие в Курскую область. ФСБ уже возбудила уголовное дело. Россия также вызвала посла Италии Чечилию Пиччони. Дипломату выразили решительный протест. По словам Захаровой, в своих материалах они переписали фактологию, перевернув её "с ног на голову".