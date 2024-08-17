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17 августа, 14:53

ФСБ возбудила дело после проникновения итальянских журналистов в Курскую область

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело после проникновения итальянских журналистов в Курскую область, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Оно заведено по статье "Незаконное пересечение границы".

"Возбуждено и расследуется уголовное дело <...> в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересёкших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъёмку на территории населённого пункта Суджа Курской области", — говорится в сообщении.

Также ФСБ даст правовую оценку данным СМИ, согласно которым, корреспондент американского телеканала CNN Ник Пейтон Уолш проник на территорию пункта пропуска Суджа российско-украинской границы. Ответственность по возбуждённой статье предусматривает максимальное наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

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Напомним, МИД России уже вызвал посла Италии Чечилию Пиччони из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область. Дипломату выразили решительный протест. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в своих материалах они переписали фактологию, перевернув её "с ног на голову".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rebrova irina

Матвей Константинов
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