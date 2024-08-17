ФСБ возбудила дело после проникновения итальянских журналистов в Курскую область

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело после проникновения итальянских журналистов в Курскую область, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Оно заведено по статье "Незаконное пересечение границы".

"Возбуждено и расследуется уголовное дело <...> в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересёкших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъёмку на территории населённого пункта Суджа Курской области", — говорится в сообщении.