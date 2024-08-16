В МИД РФ выразили протест послу Италии из-за проникновения журналистов в Курскую область

В Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали посла Италии Чечилию Пиччони, поводом для этого послужил факт незаконного проникновения журналистов итальянской RAI (Radiotelevisione italiana) в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"16 августа в МИД России была вызвана посол Италии в Москве Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съёмочной группы итальянской государственной телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область", — отметили в министерстве.

В МИД отметили, что иностранные репортёры грубейшим образом нарушили законодательство нашей страны и элементарные правила журналистской этики. Они использовали своё пребывание на территории РФ для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима.