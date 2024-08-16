В МИД РФ выразили протест послу Италии из-за проникновения журналистов в Курскую область
Посол Италии вызван в МИД из-за незаконного проникновения журналистов в Россию
В Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали посла Италии Чечилию Пиччони, поводом для этого послужил факт незаконного проникновения журналистов итальянской RAI (Radiotelevisione italiana) в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"16 августа в МИД России была вызвана посол Италии в Москве Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съёмочной группы итальянской государственной телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область", — отметили в министерстве.
В МИД отметили, что иностранные репортёры грубейшим образом нарушили законодательство нашей страны и элементарные правила журналистской этики. Они использовали своё пребывание на территории РФ для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима.
"Совершённые итальянскими гражданами действия подпадают под действие УК РФ. Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками "РАИ" преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер", — добавили в ведомстве.
Бои в приграничных районах России ведутся ещё с 6 августа, после попытки вторжения украинских войск. Бойцы ВСУ пытаются проникнуть в Курскую область, однако большая часть живой силы и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ.
Life.ru