Свыше 140 человек, включая десять детей, пострадали и поступили в больницы после атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

"Среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения в Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", — указал Алименко в беседе с журналистами.