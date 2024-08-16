Число пострадавших в Курской области с начала облавы ВСУ превысило 140
Из-за атак ВСУ в Курской области пострадали более 140 человек, включая 10 детей
Свыше 140 человек, включая десять детей, пострадали и поступили в больницы после атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.
"Среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения в Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", — указал Алименко в беседе с журналистами.
Врио заместителя министра здравоохранения Курской области дополнил, что в регионе хватает мест в больницах, достаточно лекарств, медицинских изделий и предметов первой необходимости. По его словам, региональное ведомство постоянно контактирует с Министерством здравоохранения России, Федеральным центром медицинских катастроф и другими ведомствами. Алименко дополнил, что свыше 400 медиков прибыли в Курскую область для оперативной работы.
Напомним, что бои в приграничных районах России идут с 6 августа. Войска ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. Однако, по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ. Тем временем в Минздраве РФ отметили, что 17 человек находятся в тяжёлом состоянии после атаки на Курскую область.
Life.ru