Девушка-врач распрощалась с жизнью рядом с телами убитых под Суджей коллег и очнулась в больнице
Врачу Конновой, выжившей при обстреле в Судже, придётся заново учиться ходить
Раненая во время атаки украинского дрона в Судже Дарья Коннова. Фото © 360.ru
Стали известны детали состояния здоровья врача скорой помощи Дарьи Конновой, пострадавшей во время ударов беспилотников ВСУ в Судже в Курской области. Она получила многочисленные осколочные ранения и потеряла сознание рядом с погибшими коллегами, но её нашли и вытащили с того света. Сейчас девушке предстоит длительная реабилитация в одной из клиник в Москве. Об этом пишет 360.ru.
"Осколочные ранения. У неё очень сильно пострадали ноги. Руки тоже. Вообще всё тело в осколках. Ей переливали кровь. Конечно, она крови потеряла, гемоглобин низкий", — рассказала двоюродная сестра пострадавшей Татьяна.
Родственница призналась, что ей мало известно о том, что произошло во время обстрела ВСУ. Она ещё не виделась с сестрой, общалась с ней только по телефону. Татьяна знает лишь то, что сестра была в этот страшный момент вместе с коллегами скорой помощи, ей чудом удалось выжить.
"Коллеги погибли. Даша осталась чудом жива. Я считаю, что ее Пресвятая Богородица своим покровом прикрыла, потому что фельдшер мгновенно умер. Она сказала, что пульс потрогала, а его уже не было. Они лежали рядом", — уточнила она.
Сама пострадавшая рассказала, что чувствует себя уже намного лучше. Ей придётся заново учиться вставать и ходить. Ожидается, что её реабилитация займёт несколько месяцев. Её коллеги по скорой – фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев погибли на месте. Их в ближайшее время представят к государственным наградам.
Напомним, бои в приграничных районах России идут с 6 августа. Войска ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. Однако, по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ.