Волонтёры приступили к частичной эвакуации собак из приюта в Судже

Руководство приюта "Право жить" в Судже приняло решение эвакуировать собак из зоны возможных боёв в связи с опасными действиями ВСУ в Курской области. Помощь с транспортировкой животных оказывают местные волонтёры и даже Московский зоопарк, рассказала 360.ru директор организации Екатерина Жильникова.

Собеседница телеканала отметила, что в российскую столицу уже доставляется порядка 30 четвероногих. В планах приюта найти новый дом для ещё 200 собак.