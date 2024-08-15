Волонтёры приступили к частичной эвакуации собак из приюта в Судже
Подготовка собак к эвакуации. Обложка © Telegram / Фонд "Право жить"
Руководство приюта "Право жить" в Судже приняло решение эвакуировать собак из зоны возможных боёв в связи с опасными действиями ВСУ в Курской области. Помощь с транспортировкой животных оказывают местные волонтёры и даже Московский зоопарк, рассказала 360.ru директор организации Екатерина Жильникова.
Собеседница телеканала отметила, что в российскую столицу уже доставляется порядка 30 четвероногих. В планах приюта найти новый дом для ещё 200 собак.
"Мы частично эвакуируем животных в связи с обстановкой в Курской области. Увозим животных по возможности. Есть собаки старше десяти лет. С новыми хозяевами будем поддерживать связь, мы их поддержим", — заверила Жильникова.
А тем временем оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района в целях безопасности. Незадолго до этого волонтёры Народного фронта начали вывозить из опасной зоны пожилых курян. Хоть продвижение ВСУ на этом участке и остановлено, не исключена деятельность диверсионных групп.