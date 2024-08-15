Обязательную эвакуацию распространили на весь Глушковский район Курской области
Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района", — написал чиновник в телеграм-канале.
Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Смирнов призвал курян с пониманием отнестись к ситуации и следовать всем рекомендациям.
Ранее обязательная эвакуация была объявлена только в посёлке Глушково. Решение принято на фоне попытки ВСУ прорваться в Курской области, которая для них продолжается потерей боевиков. В то же время курян призывают не публиковать в Сети данные о потерянных родных и близких, чтобы ими не мог воспользоваться противник.
VK / Курская область